Economia Policlínica de Formosa abre 34 vagas de emprego Contratação já ocorrerá em janeiro de 2022 e os salários variam entre R$ 1,1 e R$ 5 mil

A Policlínica Estadual da Região do Entorno Norte – Formosa está com oportunidades de emprego para contratação em janeiro de 2022. São ofertadas 34 vagas para áreas de nível médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1,1 mil até R$ 5 mil. As inscrições começaram no último sábado (25) e se estendem até 10h de quinta-feira (30). Os interessados podem ...