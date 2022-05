Economia Por semana, quatro empresas entram com pedido de recuperação judicial em Goiás Processos na Justiça tiveram crescimento de 59% nos primeiros quatro meses do ano; falências também registram impulso com deterioração do cenário econômico

A crise econômica e os impactos da pandemia de Covid-19 ainda ameaçam a sobrevivência de muitos negócios em Goiás. De acordo com dados do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), os primeiros quatro meses de 2022 somaram 78 processos de recuperação judicial. O número representa crescimento de 59% em comparação com o mesmo período do ano passado. Se os pedidos ocorressem...