Economia Postos de combustíveis em Goiás se adaptam para mudar exibição de preços Valores devem ser exibidos aos consumidores com duas casas decimais e não mais com três a partir do próximo sábado; revendas no Estado já iniciaram processo

Os postos de combustíveis em Goiás iniciaram mudança na exibição de preços, que terão de ser expostos com duas casas decimais e não mais com três. A alteração foi uma determinação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que deu prazo até sábado (07) para que os revendedores pudessem se adequar. Segundo a ANP, o objetivo da mud...