Economia Prévia de inflação tem nova alta em Goiânia O maior aumento no mês ocorreu no grupo Transportes, com 2,22%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) subiu 0,69% em Goiânia nesta primeira quinzena de dezembro, a 11ª alta do ano na capital. No Brasil, a prévia da inflação subiu 0,78% em dezembro e fechou 2021 sem registrar nenhuma queda no índice nacional, segundo o IBGE. Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 13 de novemb...