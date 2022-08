Economia Prazo para declaração do ITR vai até o dia 30 de setembro Expectativa da Receita Federal é de que sejam declaradas cerca de 192 mil propriedades de pessoa física, jurídica ou possuidora de qualquer título

O prazo para a entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) 2022 vai até o dia 30 de setembro. O documento deve ser transmitido por meio do programa gerador da Declaração do ITR (DIRT), disponibilizado no portal da Receita Federal. A declaração do ITR é obrigatória para pessoa física ou jurídica que seja proprietária, titular do domí...