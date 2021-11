Economia Prazo para marcar perícia no pente-fino do INSS acaba nesta sexta (19) O auxílio de quem não agendou a perícia já poderá ser cortado pelo instituto

Cerca de 85 mil beneficiários que recebem auxílio-doença do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) têm até esta sexta-feira (19) para agendar a perícia do pente-fino e não ter seu pagamento suspenso por falta de reavaliação. Nesta sexta, o auxílio de quem não agendou a perícia já poderá ser cortado pelo INSS. Mesmo após o fim do prazo de agendamento, ainda será p...