Economia Preço da carne varia até 103% em Goiânia Pesquisa verificou os preços de 21 cortes de carnes bovina, suína e frango em 11 supermercados e açougues

Pesquisa do Procon Goiânia aponta que a variação do preço do mesmo corte de carne pode chegar a até 103% na capital. É o caso das carnes nobres, como a picanha, e também do filé mignon, que teve oscilação de 100,17%. O levantamento foi realizado entre os dias 17 a 20 de janeiro com comparação de preços de 21 cortes de carnes bovina, suína e frango em 11 supermercados e açou...