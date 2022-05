Economia Preço da gasolina bate novo recorde em Goiás Combustível registrou elevação no custo do litro pela segunda semana consecutiva, segundo levantamento da ANP

O preço da gasolina bateu novo recorde em Goiás nesta semana, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado nesta sexta-feira (20). O combustível subiu pela segunda semana consecutiva no Estado e o valor médio do litro chegou a R$7,60, o maior desde o início da série histórica, em 2004. Segundo o presid...