Economia Preço da gasolina sobe pela segunda semana e bate recorde em Goiás Combustível alcançou o maior valor médio do litro já registrado pela ANP no Estado; item é um dos que puxam alta da inflação na capital goiana

O preço da gasolina subiu pela segunda semana seguida e atingiu novo recorde em Goiás, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A média do litro no Estado alcançou R$7,59 na pesquisa de 17 a 23 de abril, o maior valor da série histórica, que teve início em 2004. Esse impulso traz reflexos para a inflação na capital g...