Economia Preço da gasolina volta a subir em Goiás Combustível retoma pressão no estado, tem preço médio de R$7,49, enquanto etanol tem nova queda e compensa mais para os motoristas

O preço da gasolina voltou a subir em Goiás depois de um leve recuo registrado na semana passada. Isso é o que mostra levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado nesta sexta-feira (10). O litro do combustível alcançou a média de R$7,49 nos postos goianos de 5 de junho até este sábado (11). Com isso, os goiano...