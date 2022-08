Economia Preço de cesta básica em Goiânia cai 8,71% no mês de agosto, aponta Procon Pesquisa avaliou 30 produtos da mesma marca em dez estabelecimentos da capital

Com a nona cesta básica mais barata entre as capitais do Brasil, de acordo com levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Goiânia registrou uma queda de 8,71% no preço dos alimentos, segundo o Programa de Defesa do Consumidor (Procon) de Goiânia, conforme pesquisa divulgada nesta terça-feira (30). Foram a...