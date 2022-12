Economia Preço do gás ainda não caiu e há falta do produto em revendas

O preço médio do quilo do gás de cozinha (GLP) para as distribuidoras já caiu de R$ 3,58 para R$ 3,23, uma redução de 9,8%. Com a queda, o preço médio cobrado pela Petrobras no botijão de 13 quilos passou a valer R$ 42,04, uma redução média de R$ 4,55. “Mas, até agora, as companhias não nos informaram sobre como será a redução”, diz o presidente do Sindicato das Empre...