Economia Preço do gás de cozinha sofre reajuste e deve chegar a R$ 135 em Goiás Companhias engarrafadoras alegam que o aumento foi provocado pelo dissídio anual, que elevou os salários dos trabalhadores da categoria neste mês de setembro, e pelo impacto da inflação em seus custos operacionais

O preço do gás de cozinha vai subir novamente, mesmo sem nenhum anúncio de reajuste por parte da Petrobras. O Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás da Região Centro-Oeste (Sinergas) informou que as engarrafadoras Ultragaz, Supergas, Nacional Gás, Liquigás e Consigaz anunciaram um reajuste médio de 5% para o botijão de 13 quilos. O motivo seria o dissídio c...