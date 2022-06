Economia Preço do leite dispara 21,3% este ano em Goiás Item já acumula alta de quase 25% em 12 meses e continua subindo por causa de aumento dos custos e queda na produção

A alta no preço do leite longa vida tem assustado o consumidor nas últimas semanas. Nesta quinta-feira (9), o litro do produto já era encontrado por até R$ 5,99 no comércio da capital. O reajuste acumulado de janeiro a maio deste ano chega aos 21,3% e, em 12 meses, a alta no varejo já é de 24,5%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado mensalmente...