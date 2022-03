Economia Preço dos combustíveis sobe nos postos mesmo sem reajuste da Petrobras Valor do litro da gasolina volta a subir na região metropolitana de Goiânia, onde alcançou R$ 7,27; diesel e etanol também tiveram reajustes

A gasolina voltou a ser encontrada por até R$ 7,27 em alguns postos da região metropolitana de Goiânia desde segunda-feira (7). O valor pouco maior do que o praticado nas últimas semanas, no entanto, ainda não reflete diretamente as altas do barril de petróleo que ocorreram devido à guerra na Ucrânia. Esse movimento está ligado às recomposições dos revendedores e à restrição n...