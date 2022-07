Economia Preço médio da gasolina cai R$ 0,40 após redução do ICMS em Goiás, diz ANP Com combustíveis em queda, levantamento mostra que etanol teve recuo médio de R$ 0,21 no litro, mas diesel apresentou nova alta no estado

Depois da redução no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o preço médio da gasolina e do etanol tiveram recuo em Goiás nesta semana. Os combustíveis apresentaram queda de R$ 0,40 e de R$ 0,21, respectivamente, de acordo com levantamento divulgado nesta sexta-feira (1º) pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A pesqui...