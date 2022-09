Um levantamento realizado pelo Procon Goiânia mostrou que há uma variação de 76% nos preços de produtos usados para amenizar o calor na capital, como umidificadores, ares-condicionados, ventiladores e climatizadores. A amostra levou em consideração os valores de 14 ítens em seis estabelecimentos comerciais da cidade. A pesquisa foi realizada entre os dias 28 e 31 de agosto e foi divulgada nesta segunda-feira (19).

De acordo com os dados, a maior variação encontrada foi no preço do umidificador. O produto serve para manter o nível de umidade do ar dentro dos padrões e, assim, facilitar a respiração, chegou a custar R$ 119 em uma loja e R$ 209,61 em outra, sendo da mesma marca e modelo, alcançando uma variação de 76,14%. Outro aparelho bastante procurado é o ar-condicionado e este também registrou variação alta, cujo preço pode ter variação de até 41,97%. As três menores variações ficaram entre 12,36% e 18,37% também em preços de ares-condicionados e climatizadores.

Leia também:

- Denúncias ao Procon Goiás podem ser feitas pela internet

- Com mais uma queda nos supermercados, varejo goiano vendeu em julho 5,5% menos que em 2021

- Preço de cesta básica em Goiânia cai 8,71% no mês de agosto, aponta Procon

O Procon Goiânia alerta que o melhor caminho para quem quer comprar esses produtos nesta época do ano que é mais quente, é de pesquisar preços. Para aqueles que querem aproveitar as ofertas pela internet, o jeito mais seguro é buscar recomendações e informações sobre o site e ver se o fornecedor do produto possui endereço físico, CNPJ e se disponibiliza canal de atendimento ao consumidor. Além disso, é importante que cheque a política de pós-venda das empresas.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, os consumidores têm sete dias para se arrepender, cancelar, devolver o produto e pedir o dinheiro de volta para as compras feitas em sites, redes sociais e telefone. Vale ressaltar que o prazo passa a contar a partir da data de entrega do produto.