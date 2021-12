Economia Preços de consertos e peças subiram 12,21%

Quem possui veículo próprio precisou gastar mais em 2021. Além do preço dos combustíveis, os consertos e peças subiram de preço. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de janeiro a novembro, as manutenções ficaram com valores 12,21% maiores. Entre os destaques dessa elevação de itens básicos e necessários está o pneu, que subiu 34,93%. ...