Economia Preços de gasolina e etanol em Goiânia já começaram a subir Antes mesmo da definição sobre a retomada de tributos federais, houve aumento no valor médio do litro de cerca de R$ 0,55 nos postos da capital

Os preços dos combustíveis começaram a subir nos postos da capital bem antes da definição do governo federal sobre a manutenção ou não da desoneração de PIS, Cofins e Cide. De acordo com a pesquisa semanal de preços feita pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), o preço médio do litro da gasolina passou de R$ 4,71 na primeira semana de fevereiro, para R$ 5,27 na sema...