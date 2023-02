Uma pesquisa realizada pelo Programa de Defesa do Consumidor (Procon) de Goiânia apontou que o preço de alimentos pode variar até 351,76% em Goiânia e, por isso, é preciso que o consumidor pesquise bastante antes de fazer compras. A maior variação está no quilo da banana prata, que foi encontrado de R$ 1,99 em um supermercado e chegou a R$ 8,99 em outro. Em seguida, vem o quilo da batata, podendo ser encontrado de R$ 3,98 até R$ 5,89, o que corresponde a uma variação de 100,75%.

O levantamento mostra também que Goiânia é a 8º cidade mais barata do Brasil para comprar a cesta básica, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Os menores valores estão na cidade de Aracajú (SE) e Salvador (BA), já os maiores estão na cidade de São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS). O Procon Goiânia informou que o valor da cesta básica na capital fica em R$ 641,20, levando em conta o menor preço encontrado nos supermercados.

Além da banana e da batata, foram avaliados a carne, leite, feijão, farinha de mandioca, arroz, tomate, pão, café, açúcar, óleo de soja e margarina. A margarina e o quilo da carne (patinho) registraram variações de 71,99% e 63,87%, respectivamente. Já as menores variações então no pacote de cinco quilos de arroz, que foi encontrado a R$ 22,99 em um supermercado e a R$ 26 em outro (variação de 13,09%); no feijão, com R$ 9,59 e R$ 10,98, correspondendo a 14,49%; no café, encontrado por R$ 19,90 e R$ 24 (variação de 20,60%); no pacote de cinco quilos de açúcar, encontrado a R$ 13,90 e R$ 17 (variação de 22,30%) e no óleo de soja, encontrado por R$ 6,99 e R$ 8,99, o que corresponde a uma variação de 28,61%.

Ao todo, foram pesquisados 29 itens em nove supermercados da capital nos dias 8 e 9 de fevereiro. O preço comparativo dos produtos é feito a partir de alimentos da mesma marca. O Procon informou que lojas de uma mesma rede praticam preços diferenciados em itens de produtos.

Confira a tabela abaixo com os itens avaliados e os supermercados visitados