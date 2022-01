Economia Prefeitura anuncia novas restrições em Goiânia Após reuniões com empresários, limitações atingem diversos setores, mas eventos ainda podem ocorrer se tiverem licença

A Prefeitura de Goiânia anunciou no início da noite desta segunda-feira (17) que haverá novas restrições às atividades econômicas por 15 dias para conter o aumento de casos de Covid-19 e de gripe. Isso com limitação de público que vai dos shoppings e igrejas até a proibição de festejos de pré-carnaval. Inicialmente, a previsão era que o anúncio do novo decreto acontec...