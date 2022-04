Economia Prefeitura de Caldas Novas abre processo seletivo com 59 vagas Inscrições são gratuitas e voltadas para preencher postos na Secretaria de Ação Social e Melhor Idade

A Prefeitura de Caldas Novas abriu um processo seletivo para preencher 59 vagas na Secretaria de Ação Social e Melhor Idade. As inscrições são gratuitas e serão realizadas nos dias 4 a 6 de abril, das 8h às 12h e 14h às 17h, de forma presencial no Centro de Convenções, Sala Ypê Roxo, no Terminal Rodoviário. As oportunidades são para os cargos de psicóloga, assist...