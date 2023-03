A Prefeitura de Goiânia abriu processo seletivo para ocupação de rotativas de estacionamento para táxi, sendo 20 no Terminal Rodoviário de Goiânia, nas plataformas Sul e Norte, e seis no Terminal Campinas, pelo período de seis meses.

De acordo com o edital, poderão concorrer motoristas profissionais autônomos, pessoas físicas, proprietários de veículos licenciados, como permissionário do serviço de táxi do município, e em situação regular com a SMM. Permissionários já selecionados em processo seletivo anterior também poderão participar.

Os interessados devem entregar a documentação necessária até o dia 17 de março, das 08h às 18h, na Gerência de Gestão e Controle de Transportes Municipais da SMM, localizada na BR-153, n° 703, Setor Alto da Glória. A confirmação dos candidatos aptos será no dia 21 de março, mas o sorteio somente ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

O secretário executivo da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), Ciro Meireles, explica que para serem considerados habilitados à autorização para ocupação da vaga, os interessados deverão cumprir as exigências contidas no edital.

“Não será permitida, por exemplo, a participação de permissionário que tenha executado o serviço de táxi no estacionamento privativo do estacionamento do Terminal Rodoviário de Goiânia e Campinas, e tenha solicitado exclusão ou transferência. Os interessados poderão participar de apenas um processo seletivo, ou seja, Terminal Rodoviário Central ou de Campinas”, explica o secretário.

Ciro destaca ainda que o processo seletivo regulamenta a rotatividade das vagas em pontos mais disputados. “É uma forma de organizar. Então, a cada seis meses, 28 permissionários serão contemplados. Com isso, não ocorrerão injustiças. A cada seis meses, um taxista utiliza e depois abre oportunidade para outro colega”.

