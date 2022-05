A prefeitura de Goiânia abriu inscrições para cursos gratuitos voltados para mulheres. São 64 vagas para modelagem de sobrancelhas com henna, preparação de saladas e tábuas de frios com emissão de certificado profissional. As capacitações são gratuitas e destinadas exclusivamente para mulheres que têm mais de 18 anos e moram na capital.

Para se inscrever, basta acessar o site da prefeitura de Goiânia ou pelo aplicativo Prefeitura 24h e preencher um formulário com dados pessoais. As inscrições só serão encerradas assim que todas as vagas forem preenchidas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SMPM), os cursos possuem carga horária de 20 horas e, após a conclusão, a estudante receberá um certificado profissional. Vale ressaltar que o não comparecimento no primeiro dia de aula resultará no cancelamento da matrícula.

Confira as vagas disponíveis:

Modelagem de sobrancelhas - 32 vagas

Preparação de saladas e tábuas de frios - 32 vagas

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

