A Prefeitura de Goiânia abriu 16 vagas para um curso gratuito de confeitaria, destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade social. As inscrições devem ser feitas nesta sexta-feira (2) na Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), no Centro da Capital e as aulas começam na próxima segunda-feira (5), na unidade do Senai Vila Canaã. As aulas serão realizadas no período matutino até o dia 19 de setembro.

As inscrições devem ser feitas entre 9h e 14 horas e é necessário apresentar CPF, RG e comprovante de endereço atualizado. As inscritas receberão material de estudo e quem quiser mais informações pode entrar em contato direto com a secretaria por meio do perfil do Instagram @secretaria_mulher.

Serviço:

Curso de confeitaria

Inscrições: na Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), na Rua 74, esquina com a Rua 59, no Centro, das 09h às 14h

Quem pode participar? Mulheres acima de 18 anos, em situação de vulnerabilidade, que morem em Goiânia

Período e horário do curso: 5 a 19 de setembro – Das 8h às 12h

Onde é ministrado o curso? Senai Vila Canaã, localizada na Rua Professor Lázaro Costa, 348, Vila Canaã

