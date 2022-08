Mulheres em situação de vulnerabilidade e que buscam capacitação têm oportunidade de passarem por capacitações em costura industrial e produção de tábua de frios. Ao todo, neste momento, a prefeitura de Goiânia oferece 48 vagas para quem tem mais de 18 anos e moram na capital.

As interessadas devem se inscrever na sede da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, na Rua 74 esquina com Rua 59, no Centro, das 09h às 14h. Para atendimento, é necessário providenciar CPF, RG e comprovante de endereço atualizado.

Vagas

Do total de vagas, 32 são destinadas à formação em costura industrial e 16 vagas para capacitação em tábua de frios. Ambas são gratuitas. As aulas de costura industrial serão ministradas na unidade do Senai Jardim Colorado, que fica na Rua Sc 29, Jardim Vista Bela. São 16 para o período matutino e 16 no vespertino, com carga horária de 160 horas.

Já o curso de salada e tábua de frios será ministrado na unidade do Senai Vila Canaã, localizada na Rua Professor Lázaro Costa, 348, Vila Canaã. A carga horária é de 20 horas, e as aulas serão no período vespertino.

As aulas dos dois cursos têm início no dia 22 de agosto, e ambos dão direito a material de estudo. Para inscrição, é preciso comparecer à sede da SMPM, das 09h às 14h, com CPF, RG e comprovante de endereço atualizado. Mais informações podem ser obtidas pelo direct do Instagram da Secretaria da Mulher: @secretaria_mulher.

Leia também:

- Aparecida oferece quase 600 vagas de emprego nesta semana

- Goiás abre 2.673 novas empresas em julho e lidera o ranking entre três regiões