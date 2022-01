Economia Prefeitura de Goiânia anunciará restrições para o setor de eventos até quarta-feira (19) Prefeito Rogério Cruz se reuniu com representantes do segmento, na tarde desta sexta-feira (14), e fará nova reunião na segunda (17)

Goiânia deve ter um novo decreto com restrições publicado até a próxima quarta-feira (19). Foi o que informou o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), depois de reunião com representantes do setor de eventos, na tarde desta sexta-feira (14). Este foi o primeiro dia de agenda presencial do chefe do Executivo goianiense, que estava isolado, desde o dia 4 de jane...