A Prefeitura de Goiânia segue com contratação de médicos para as unidades da rede de atenção primária do município. As vagas são para início imediato nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF). Os profissionais vão reforçar atendimento na rede de atenção primária, porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para os médicos generalistas, com carga horária de 20 horas semanais, o salário é de R$ 6.925,00. Já para os médicos das USF, com carga de 40 horas semanais, a remuneração é R$13.850,00. O edital terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, e os candidatos serão chamados conforme a necessidade do município.

Para participar, é necessário possuir nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, quitação com as obrigações militares e eleitorais e apresentar regularidade da situação ética e financeira com o Conselho Regional de Medicina.

A documentação necessária está no edital, e deve ser apresentada na Gerência de Contratos, Convênios e Credenciamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Bloco D, 2º Andar, Sala 16 do Paço Municipal, das 08h às 18h.

O edital e seus anexos constam no Diário Oficial do Município de Goiânia e no site: saude.goiania.go.gov.br.

