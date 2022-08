O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Goiânia está disponibilizando 899 vagas de emprego. Entre as oportunidades, 500 para atendentes de telemarketing, 60 para descargas de mercadoria, 34 para auxiliar de limpeza e 29 para ajudantes de obras. A lista total conta com 86 funções distintas. Os interessados devem comparecer à sede do Sine, na Rua 1, no Centro da Capital com documentos em mãos.

Quem desejar acelerar o processo pode também fazer o agendamento por meio do aplicativo Prefeitura 24horas. Secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), Silvio Sousa explica que os currículos são encaminhados diretamente para as empresas e que o processo segue com a comprovação do perfil exigido pelo empregador.

Confira as oportunidades disponibilizadas

Açougueiro 4

Agente de vendas de serviços 4

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 2

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 60

Ajudante de eletricista 2

Ajudante de estruturas metálicas 4

Ajudante de obras 29

Ajudante de serralheiro 11

Analista de recursos humanos 3

Analista de redes sociais 1

Armador de ferragens na construção civil 4

Arte-finalista 3

Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) 1

Assistente administrativo 3

Assistente de engenharia (construção civil) 1

Assistente de serviço de contabilidade 1

Assistente de vendas 16

Atendente de balcão 1

Atendente de farmácia – balconista 3

Atendente de lanchonete 5

Atendente de lanchonete 1

Atendente de lojas 2

Atendente de mesa 4

Atendente de telemarketing 500

Auxiliar administrativo 10

Auxiliar contábil 1

Auxiliar contábil 1

Auxiliar de almoxarifado 1

Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 1

Auxiliar de costura 1

Auxiliar de cozinha 19

Auxiliar de encanador 5

Auxiliar de escrituração fiscal 1

Auxiliar de garçom 10

Auxiliar de lavanderia 2

Auxiliar de limpeza 34

Auxiliar de linha de produção 17

Auxiliar de logística 2

Auxiliar de mecânico de autos 1

Auxiliar de pessoal 2

Auxiliar de produção – na confecção de roupas 1

Auxiliar de tráfego 1

Auxiliar de vidraceiro 1

Borracheiro 5

Cabeleireiro 1

Carpinteiro (obras) 3

Caseiro 1

Chapista de lanchonete 1

Chefe de bar 1

Churrasqueiro 2

Cobrador externo 1

Conferente de carga e descarga 10

Consultor de vendas 9

Corretor de imóveis 10

Costureira em geral 5

Cozinheiro de restaurante 5

Cozinheiro do serviço doméstico 1

Cozinheiro geral 4

Cuidador de idosos 1

Dedetizador 1

Eletricista 4

Eletricista de instalações 3

Eletricista de instalações de prédios 2

Eletricista de instalações de veículos automotores 1

Empacotador, a mão 6

Empregado doméstico nos serviços gerais 5

Empregado doméstico arrumador 1

Encanador 4

Estoquista 8

Farmacêutico 1

Frentista 2

Garçom 3

Gerente comercial 2

Gerente de departamento pessoal 3

Gerente de loja e supermercado 1

Gerente de vendas 1

Gerente industrial 1

Instalador-reparador de equipamentos de transmissão em telefonia 4

Lavador de ônibus 1

Lavador de veículos 3

Lubrificador de máquinas 2

Manicure 1

Marceneiro 1

Mecânico de auto em geral 1

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração 1

Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) 2

