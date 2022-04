Economia Prefeitura de Goiânia divulga lista das 4 mil mulheres beneficiadas pelo Renda Família Mais Mulher Selecionadas receberão seis parcelas de R$ 300 pelo programa social

A Prefeitura de Goiânia divulgou nesta sexta-feira (1º) a lista com o nome de 4.273 mulheres que foram contempladas para a terceira etapa do programa Renda Família Mais Mulher. As selecionadas receberão seis parcelas de R$ 300. Confira a lista De acordo com a administração municipal, os cartões já estão em produção e serão entregues por regiões de acordo com o crono...