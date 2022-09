A Prefeitura de Goiânia divulgou 1.543 vagas de emprego abertas na capital para todos os níveis de escolaridade. As oportunidades foram disponibilizadas nesta terça-feira (20), por meio do Sine Municipal da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec).

Dentre os cargos oferecidos estão: atendente de telemarketing, ajudante de carga e descarga, açougueiro, assistente de vendas e auxiliar de limpeza. Para concorrer a um dos postos de trabalho disponíveis, basta que o candidato compareça à sede do Sine Municipal, localizada na Rua 1, 147, no Centro, munido de documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de endereço, das 08h às 17h.



Pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas também é possível fazer o agendamento do dia e horário que o interessado achar melhor, além disso quem estiver à procura de trabalho pode consultar as oportunidades disponíveis sem precisar sair de casa. Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com o Sine pelo telefone (62) 3524-2708.



A Sedec ressalta que todas as oportunidades disponíveis estão sujeitas a mudanças durante o decorrer do dia, e podem ser preenchidas ou retiradas a qualquer momento, sem aviso prévio.



Veja a lista completa das oportunidades de emprego em Goiânia:



- Açougueiro: 16

- Administrador financeiro: 2

- Afinador mecânico: 1

- Agente de pátio: 3

- Ajudante de açougueiro (comércio): 11

- Ajudante de carga e descarga de mercadoria: 29

- Ajudante de eletricista: 1

- Ajudante de entregador de publicações: 1

- Ajudante de obras: 11

- Ajudante de pintor: 2

- Ajudante de serralheiro: 5

- Ajudante de mecânico: 2

- Almoxarife: 3

- Analista contábil: 2

- Analista de marketing: 2

- Analista de redes sociais: 1

- Analista de sistemas: 1

- Armador de ferragens na construção civil: 12

- Arte-finalista: 4

- Assistente administrativo: 3

- Assistente de contadoria fiscal: 1

- Assistente de vendas: 5

- Atendente de balcão: 7

- Atendente de farmácia: 4

- Atendente de lanchonete: 5

- Atendente de lojas: 13

- Atendente de mesa: 8

- Atendente de telemarketing: 500

- Auxiliar administrativo: 8

- Auxiliar de confecção: 1

- Auxiliar de contabilidade: 2

- Auxiliar de costura: 3

- Auxiliar de cozinha: 11

- Auxiliar de creche: 1

- Auxiliar de encanador: 5

- Auxiliar de escritório: 1

- Auxiliar de estoque: 6

- Auxiliar de limpeza: 22

- Auxiliar de linha de produção: 22

- Auxiliar de logística: 33

- Auxiliar de manutenção predial: 1

- Auxiliar de marceneiro: 8

- Auxiliar de mecânico de autos: 1

- Bordador à máquina: 1

- Borracheiro: 2

- Cabeleireiro: 2

- Cabeleireiro escovista: 1

- Carpinteiro: 13

- Carpinteiro de obras: 3

- Caseiro: 1

- Chapeiro de lanchonete: 4

- Chefe de serviço de limpeza: 1

- Churrasqueiro: 7

- Conferente de mercadoria: 2

- Consultor de vendas: 30

- Contador: 1

- Contínuo: 1

- Coordenador de eventos: 3

- Copeiro: 1

- Costureira de máquina reta: 10

- Cozinheiro de restaurante: 4

- Cozinheiro de serviços domésticos: 1

- Cuidador de animais: 1

- Cuidador de idosos: 1

- Cumim: 5

- Dedetizador: 1

- Depilador de couros e peles: 1

- Eletricista: 7

- Eletricista de instalações: 3

- Eletricista de instalação de prédios: 2

- Eletricista de instalações de veículos automotores: 1

- Eletricista de instalações industriais: 1

- Empregado doméstico nos serviços gerais: 2

- Empregado doméstico arrumador: 3

- Encanador: 11

- Encarregado de obras: 1

- Engenheiro civil: 1

- Enxugador e acabador na lavagem de veículos: 2

- Estoquista: 1

- Extrusor de fios e fibras de vidro: 1

- Faxineiro: 1

- Fiel de depósito: 1

- Fiscal de prevenção de perdas: 20

- Frentista: 9

- Garçom: 4

- Gesseiro fundidor: 1

- Instalador de cortinas e persianas, porta sanfonada e boxe: 1

- Instalador de película solar: 1

- Jardineiro: 1

- Lavador de carros: 1

- Lavador de veículos: 3

- Lubrificador de máquinas: 2

- Manicure: 3

- Manobrista: 1

- Marceneiro: 7

- Mecânico de automóveis e caminhões: 2

- Mecânico de equipamentos industriais: 1

- Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração: 2

- Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores): 4

- Mecânico de veículos: 3

- Mecânico eletricista de diesel: 2

- Mecânico de reparador de bombas hidráulicas: 1

- Mestre de obras: 1

- Modelista de roupa: 1

- Monitor de sistemas elétricos de segurança: 2

- Monitor interno de alarmes: 1

- Montador: 1

- Motofretista: 7

- Motorista de caminhão: 9

- Motorista de caminhão basculante: 7

- Motorista de caminhão betoneira: 4

- Motorista de Kombi: 1

- Motorista entregador: 4

- Oficial de manutenção predial: 1

- Operador de caixa: 96

- Operador de empilhadeira: 6

- Operador de lavador de veículos: 4

- Operador de máquina perfuratriz: 2

- Operador de motoniveladora: 2

- Operador de retro-escavadeira: 5

- Operador de rolo compactador: 1

- Operador de teleatendimento ativo (telemarketing): 2

- Operador de trator de lâmina: 1

- Padeiro: 3

- Passadeira de peças confeccionadas: 2

- Pedagogo: 2

- Pedreiro: 91

- Pedreiro de edificações: 15

- Pintor de estruturas metálicas: 1

- Pintor de veículos (fabricação): 2

- Pintor de veículos (reparação): 2

- Porteiro: 2

- Professor de dança: 1

- Promotor de vendas: 8

- Promotor de vendas especializado: 6

- Recepcionista atendente: 4

- Recepcionista de hotel: 1

- Recepcionista secretária: 1

- Recepcionista em geral: 1

- Repositor em supermercados: 18

- Repositor de mercadorias: 76

- Representante comercial autônomo: 2

- Retificador CNC: 1

- Salgadeiro: 1

- Serralheiro: 13

- Serralheiro industrial: 1

- Servente de obras: 29

- Servente de pedreiro: 20

- Soldador: 6

- Tapeceiro de móvel: 2

- Tapeceiro de veículos: 5

- Técnico de operações de telecomunicações: 2

- Técnico de refrigeração (instalação): 5

- Técnico em manutenção de equipamentos de informática: 2

- Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico hospitalares: 1

- Técnico em segurança do trabalho: 1

- Torneiro mecânico: 2

- Vaqueiro: 1

- Vendedor interno: 47

- Vendedor pracista: 1

- Vigilante: 2

- Vistoriador de risco de auto: 4

- Zelador de edifício: 1

