A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Goiânia e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), disponibiliza 553 vagas para 17 cursos profissionais gratuitos. As inscrições devem ser feitas de 24 a 28 de junho, pelo aplicativo Prefeitura 24h ou no site www.goiania.go.gov.br. Além do certificado de conclusão, será disponibilizado lanche e vale transporte como ajuda de custo.

A carga horária das aulas variam de 40h a 160h, conforme a escolha do candidato. As aulas serão ministradas no dia 29 de junho, nos períodos matutino, vespertino e noturno, na Faculdade Delta, localizada no Jardim Planalto, próximo ao Terminal das Bandeiras.

As oportunidades serão para os seguintes cursos profissionalizantes: alongamentos de cílios e unhas, manicure e pedicure, corte e costura, mídias sociais, informática básica e intermediária, excel completo, cabeleireiro, barbeiro e design de barbas, eletricista, entre outros.

Silvio Sousa, secretário municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa, relata que as oportunidades oferecidas tem como objetivo aprimorar as habilidades dos candidatos, com novos conhecimentos

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia