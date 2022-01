A Prefeitura de Goiânia publicou o decreto com as novas medidas de distanciamento social no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (18). As restrições já tinham sido anunciadas na segunda-feira (17) pelo secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, durante coletiva de imprensa.

Como o POPULAR já detalhou, o dispositivo proíbe festejos de Carnaval, grandes shows e eventos, com exceção dos que estão programados, e baladas na capital. Ao proibir baladas, a Prefeitura se refere especificamente a pistas de dança. O funcionamento de boates, por exemplo, está autorizado, desde que com 50% da capacidade e até no máximo 500 pessoas no ambiente, mas desde que não fiquem pessoas em pé ou na pista de dança.

Quanto ao Carnaval, a Prefeitura detalha no decreto que os festejos estão proibidos tanto em locais fechados como abertos. O Paço, por sua vez, autoriza a realização de cerimônias religiosas, em ambientes fechados, desde que sejam promovidas de sábado a domingo, com lotação máxima de 50% da capacidade, e intervalo mínimo de uma hora entre os cultos, missas e reuniões.

Além disso, o Centro Cultural Mercado Popular da 74 poderá funcionar com apresentação de música ao vivo, desde que o espaço permita o distanciamento de 2,25 m2 entre os integrantes. A ocupação também está limitada a 50% da capacidade.

As novas medidas restritivas foram anunciadas depois de reunião com o setor de eventos, na última sexta-feira (14). No dia, a Prefeitura divulgou que só teria um novo decreto no início desta semana e que havia pedido aos representantes do segmento que lhes trouxessem sugestões. A determinação é consequência do aumento de casos de gripe, dengue e de Covid-19, na capital, diante do avanço da variante ômicron.

Veja o resumo das novas restrições:

Bares, restaurantes, lanchonetes, pit dogs, food trucks, casas de espetáculo, boates e congêneres:

Distância de 1,5 metro entre as mesas

Limitação de 50% da capacidade do local

Máximo de 500 pessoas

Não é permitido pessoas em pé

Vedado o uso de pista de dança

Consumo de alimentos e bebidas exclusivamente sentados à mesa

Shoppings centers, igrejas, academias, quadras e ginásios, salões de beleza e barbearias, Mercado Popular, Zoológico, Parque Mutirama, cinemas, teatros e circos:

50% da capacidade

Eventos sociais e corporativos:

Limitação de 50% da capacidade do local

Máximo de 500 pessoas

Não é permitido pessoas em pé

Eventos programados:

Eventos programados mediante autorização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Proibido:

Carnaval

Grandes shows e eventos

Baladas