A Prefeitura de Guapó divulgou processo seletivo para profissionais com ensino médio completo. Os salários vão até R$2,4 mil. São 64 vagas para agente de saúde, sendo 16 para início imediato e 48 para cadastro reserva. O edital exige que o candidato, além de ter ensino médio completo, resida na área da comunidade que deseja atuar.

As inscrições são realizadas no site do Instituto de Consultoria e Concursos (Itame), entre os dias 21 de agosto a 20 de setembro, e o valor da taxa de inscrição será de R$ 90,00.

Para realizar as inscrições, o candidato deverá preencher e enviar um formulário seguindo as instruções contidas no sistema. O pagamento da taxa de inscrição pode ser realizado até o terceiro dia útil após o encerramento do prazo de inscrição.

Etapa

Ao todo serão duas etapas: as provas objetivas, realizadas no dia 13 de novembro, de preferência no município. Os locais e horários serão divulgados no site da Prefeitura e do Itame. Na segunda etapa, que consiste no curso de formação inicial, só podem participar os candidatos aprovados na primeira etapa.

Qualquer alteração no cronograma das datas previstas para realização do processo seletivo será publicada nos sites oficiais.

Classificação

A classificação final dos participantes será realizada por área de atuação, em ordem decrescente, de acordo com a soma dos pontos obtidos em todas as etapas.

A publicação do resultado final será feita em duas listas, uma contendo a pontuação de todos os candidatos aprovados, e outra lista específica dos candidatos inscritos na condição de Pessoas com Deficiência.

