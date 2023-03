A Prefeitura de Itapuranga abriu processo seletivo para contratação de quadro pessoal. São oportunidades para nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários que vão de R$ 1,4 mil até R$ 13 mil. Estão disponíveis 64 vagas para preenchimento imediato, além de 192 posições no Cadastro de Reservas. Entre as posições oferecidas estão os cargos de farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, cuidador, técnico de radiologia, entre outros.

Para se inscrever, é só preencher o formulário de inscrição disponível na aba 'Portal do Candidato' no site da instituição organizadora do processo seletivo. Depois, é importante gerar um formulário de inscrição para comprovar o registro na plataforma, e, por fim, emitir um documento único de arrecadação municipal para pagamento da inscrição. Para as posições de nível fundamental, a taxa de inscrição é de R$80,00, para os cargos de nível médio e técnico o preço é de R$110,00, enquanto as oportunidades para nível superior pedem um valor de R$160,00 para inscrição.

As provas objetivas, que vão definir todos os selecionados, acontecem no dia 30 de abril. Para os cargos de nível superior, também vai ser exigida prova de títulos. O concurso tem validade de dois anos a partir da publicação de sua homologação nos meios oficiais do município. O prazo de validade do concurso pode ser prolongado uma única vez em dois anos, caso necessário.

O período para cadastramento no processo seletivo vai até o próximo dia 10 de abril, às 17h.

Em caso de dúvidas, a banca organizadora disponibiliza o e-mail 'candidato.iv@ufg.br'.

Para ler o edital do processo seletivo, é só clicar aqui.

Confira as vagas completas:

Ensino Fundamental Incompleto

Cuidador (sexo masculino)

Cuidador (sexo feminino)

Ensino Médio/Técnico Completo

Auxiliar em Saúde Bucal

Técnico de Enfermagem

Técnico em Radiologia

Ensino Superior Completo

Biomédico

Educador Físico

Enfermeiro Padrão

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico Anestesiologista

Médico Cirurgião

Médico Clínico Geral

Médico Clínico Geral para ESF

Médico Gineco/Obstetra

Médico Ortopedista

Médico Psiquiatra

Médico Ultrassonografista

Nutricionista

Odontólogo