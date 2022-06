A Prefeitura de Rio Verde lançou edital para concurso público com 389 vagas e salários que variam entre R$ 1.339,03 e R$ 7.500. As inscrições serão abertas no próximo dia 4 de julho e seguem até 3 de agosto de 2022. Além da própria cidade de Rio Verde, há vagas disponíveis nos Distritos: Lagoa do Bauzinho, Ouroana e Riverlândia. A prova será realizada pela Universidade de Rio Verde (UniRV).

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no endereço www.unirv.edu.br. Já o edital está disponível no site da universidade: http://concurso.vestibularunirv.com.br/pagina/index.php?id=157.

Confira os cargos disponíveis

- Analista Administrativo

- Analista de Planejamento

- Gestão e Controle

- Analista de Projetos de Cartografia

- Analista de Projetos Urbanísticos

- Analista de Tecnologia da Informação

- Analista Jurídico

- Arquivista

- Atendente Plantonista

- Auxiliar de Fiscalização

- Auxiliar de Copa e Cozinha

- Auxiliar de Limpeza Predial

- Auxiliar de Patrimônio e Almoxarifado

- Auxiliar de Serviços Públicos

- Fiscal de Proteção e Defesa do Consumidor

- Oficial de Diligências

- Orientador Esportivo

- Procurador Autárquico

- Técnico de Suporte em Tecnologia da Informação

- Técnico em Segurança do Trabalho e Vigia.

