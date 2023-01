Começa nesta terça-feira (3), a partir das 9h, o período de inscrições para o concurso público da Prefeitura de Sanclerlândia, no Centro de Goiás. São 16 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam entre R$ 1.212 e R$ 2.558,99.

Os interessados podem se inscrever até às 23h59 do dia 25 de janeiro, exclusivamente pela internet, no site do Inep Brasil. As oportunidades são para os cargos de monitor de creche I; fiscal de tributos I; auxiliar administrativo II; motorista II; professor pedagogo PI; professor de inglês PI; professor de educação física PI; guarda civil municipal masculino e guarda civil municipal feminino. Será cobrada taxa de R$ 80 a R$ 120 de acordo com o cargo escolhido no momento da inscrição.

Etapas

A seleção será feita por meio de prova objetiva, com aplicação prevista para o dia 12 de fevereiro de 2022. Para o cargo de professor haverá prova de títulos e para o de Guarda Civil Municipal haverá, além da prova objetiva, teste de aptidão física, exame médico, avaliação psicológica e curso de formação profissional.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

