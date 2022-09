A Prefeitura de Senador Canedo, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo (SEMTRAE) realiza nesta sexta-feira (9) um mutirão de empregos em parceria com o Supermercado Barão, localizado no Jardim Todos os Santos. As vagas oferecidas são para padeiro, repositor de mercadorias, auxiliar de panificadora, auxiliar de serviços gerais e operador de caixa.

O mutirão acontece na parte da manhã, a partir das 9h e vai até às 13h. Os interessados devem comparecer no Supermercado Barão de Senador Canedo, localizado na Rua Pedro Ludovico, nº 205, no bairro Jardim Todos os Santos com os documentos pessoais para fazer a ficha cadastral.

Dentre as funções exercidas para as vagas, são destacadas o reabastecimento de prateleiras com mantimentos, o direcionamento dos clientes para a localização de determinados produtos, a fabricação de produtos de panificação, a descarga de caminhões de entrega, o atendimento ao cliente e a contagem de caixa.

