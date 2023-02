A prefeitura de Uruaçu abriu, nesta segunda-feira (13), as inscrições para o concurso público na área da Educação com salários que podem passar dos R$ 3 mil. As inscrições vão até o dia 31 de março e devem ser feitas exclusivamente pelo site. As provas acontecem no dia 16 de abril deste ano.

É necessário pagar uma taxa para se inscrever. Os valores cobrados variam de acordo com os pré-requisitos para cada cargo. Serão cobrados R$ 70 para disputar cargos de nível fundamental (completo ou não). Para as posições de nível médio, serão cobrados R$ 90. Nos casos daqueles que disputam vaga de ensino superior, a taxa chega aos R$140.

No total, são 60 vagas abertas para Assistente de Educação Infantil e Apoio a CMEI. O pré-requisito para disputar essas posições é o ensino médio completo. Existem três vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD), além dos 180 currículos que ficam registrados no cadastro de reservas.

A prefeitura de Minaçu busca por 25 merendeiras, disponibilizando duas vagas para PcD e 75 para banco de talentos. O pré-requisito para concorrer é o ensino fundamental incompleto e a carga horária é de 40 horas semanais.

Já no caso das vagas para professores, são 59 posições para pedagogos, com 3 vagas reservadas para PcD, e 180 destinadas ao cadastro de reserva. A prefeitura de Uruaçu também busca um professor de Inglês, com 3 vagas no banco de talentos.

Para mais detalhes sobre as funções, provas e documentos exigidos é só acessar o edital do concurso.

