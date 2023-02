A Prefeitura de Uruaçu, no norte de Goiás, publicou, na última quinta-feira (9), o edital do concurso público com 153 vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 1.320,82 e R$ 3.172,41, para os níveis fundamental, médio e superior.

As vagas são para assistente de educação infantil e apoio e CMEI, merendeira, professor PII (pedagogo) e professor PII, com habilitação em Língua Estrangeira - Inglês, para cumprimento da carga horária de 30 a 40 horas semanais.

As inscrições podem ser realizadas pela internet, no site da banca organizadora, de 13 a 31 de março de 2023. O valor da taxa de inscrição será de R$ 70 para o nível fundamental, R$ 90 para nível médio e R$ 140 para aqueles que possuem ensino superior.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para serem realizadas no dia 16 de abril de 2023. A relação final dos aprovados deverá ser publicada em 5 de maio.

Número de vagas por cargo:

- Assistente de Educação Infantil e Apoio e CMEI: 60 vagas

- Merendeira: 25 vagas

- Professor PII (Pedagogo): 59

- Professor PII - Habilitação em Língua Estrangeira - Inglês: 1 vaga

