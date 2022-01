Economia Prefeitura proíbe Carnaval, grandes shows e baladas em Goiânia Medida faz parte das novas restrições que o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) anuncia na tarde desta segunda-feira (17)

Atualizado às 18h19 A Prefeitura de Goiânia vai proibir a realização do Carnaval, de grandes shows e eventos e de baladas na capital. A medida faz parte das novas restrições que o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) anuncia na tarde desta segunda-feira (17), depois do avanço da variante ômicron do novo coronavírus, além do aumento de casos de gripe e dengue. ...