Prefixo 0303 em ligações de telemarketing passa a ser obrigatório a partir desta quarta (8)

A utilização do prefixo 0303 passa a ser obrigatória a partir desta quarta-feira (8) nas ligações de telemarketing ativo --para vendas de produtos ou serviços-- feitas por telefone fixo. Desde o dia 10 de março, as operadoras foram obrigadas a adotar a medida em chamadas de celulares. Isso significa que, a partir de agora, todas as ligações para oferta de produtos ou s...