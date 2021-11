Economia Preparatórios se armam para a retomada Pandemia e poucos editais mudaram estratégias para atrair alunos; perspectiva de novos certames públicos para 2022 anima mercado

Os cursos preparatórios para concurso público vivenciaram uma série de mudanças desde o início da pandemia de Covid-19. Aulas on-line e maior flexibilidade nas mensalidades foram algumas das medidas que se tornaram comuns no mercado a partir de 2020. Depois das restrições do isolamento social e agora com ao menos parte dos alunos de volta às salas de forma presencial,...