Economia Presidente da Caixa obriga executivos do banco a fazer flexões Pedro Guimarães obrigou executivos do banco a fazerem flexões e dar estrelas, como ginastas olímpicos, durante o Nação Caixa. Pessoas próximas afirmam que Guimarães tem um projeto pessoal de ser vice na chapa de Bolsonaro. Para isso, desenhou projetos da Caixa que o aproximou de Bolsonaro

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, obrigou executivos do banco a fazerem flexões e dar estrelas, como ginastas olímpicos, durante o Nação Caixa, evento anual do banco realizado no Hotel Bourbon, um dos melhores de Atibaia, no interior de São Paulo. O vídeo foi gravado nesta terça-feira (14) por funcionários e viralizou nas redes sociais depois...