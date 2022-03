Economia Primeiras antenas para o 5G já integram paisagem de Goiânia Capital é uma das últimas a discutir legislação voltada para infraestrutura; Anatel aponta 52 estações licenciadas para a tecnologia

Antenas preparadas para receber a quinta geração da internet móvel (5G) começam a ganhar a paisagem de Goiânia. Uma delas chamou atenção e gerou reclamações de moradores nesta semana, como mostrou a coluna Giro. Um poste foi instalado no meio de uma rotatória no cruzamento da Alameda Ricardo Paranhos com a Rua 1.131, no Setor Marista. Estruturas de menor porte, como ele, podem fi...