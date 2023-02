O Governo de Goiás divulgou, nesta quarta-feira (15), o resultado final do processo seletivo do Programa Universitário do Bem (ProBem). Ao todo, a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), disponibilizou 5 mil bolsas de estudo para o primeiro semestre de 2023, sendo 1,5 mil integrais e 3,5 mil parciais. Para consultar o resultado, os interessados devem acessar o site da OVG, e selecionar o link da Central do Candidato.

Os estudantes selecionados devem efetivar a matrícula junto à instituição de ensino superior, caso ainda não a tenham feito. Aqueles que já pagaram a matrícula e a primeira mensalidade, podem entrar em contato com a faculdade e solicitar a devolução ou crédito do valor pago.

Oportunidades

As bolsas variam entre 50% e 100% do valor da graduação, que pode chegar a R$ 650 no caso das bolsas parciais e a R$ 1.500 no caso das integrais, nos cursos gerais, e a R$ 2.900, nos casos de bolsa parcial e R$ 5.800, nos casos de bolsa integral, para cursos de medicina e odontologia. O ProBem ainda oferece uma série de atividades no Banco de Oportunidades.

Em caso de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato com a Central de Relacionamento do ProBem pelo telefone (62) 3201 9351 para residentes da capital ou 0800 062 9413 para o interior, ou ainda por meio do WhastApp (62) 9 9641 6090.

