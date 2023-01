O período de inscrições para novos bolsistas do Programa Universitário do Bem (ProBem), começam nesta segunda-feira (16). A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) abriu 5 mil vagas, que são voltadas para estudantes universitários em situação de vulnerabilidade social inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Os estudantes contemplados nesta seleção receberão o benefício já no primeiro semestre deste ano.

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site da OVG, até o dia 29 de janeiro de 2023. Das novas bolsas ofertadas, 1,5 mil serão integrais e 3,5 mil parciais. As bolsas parciais correspondem a 50% do valor da mensalidade e as integrais, a 100%. As bolsas concedidas aos estudantes que cursam Medicina ou Odontologia têm limites maiores, R$ 2.900 para parciais e R$ 5.800 para integrais.

Além de estar inscrito e com os dados atualizados no CadÚnico, os candidatos devem comunicar dados pessoais, informar sobre a renda familiar e trabalho, sobre a Instituição de Ensino Superior (IES) e cursos pretendidos. É necessário residir no Estado de Goiás, estar na primeira graduação e ter vínculo com uma IES cadastrada no ProBem em curso superior de graduação, na modalidade presencial.

Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com a Central de Relacionamento do ProBem pelo telefone (62) 3201 9351 para residentes da capital ou 0800 062 9413 para o interior, ou ainda por meio do WhastApp (62) 9 9641 6090. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h.

Leia também:

- Sebrae abre inscrições para trainee com salário de R$ 4,5 mil

- Concursos públicos abertos superam 3 mil vagas em Goiás

- Prefeitura de Cristalina abre inscrições para concurso na área da saúde com salários de até R$ 8 mil