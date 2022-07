O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) abriu processo seletivo para a vaga de juiz-membro titular do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), da classe Juiz de Direito I.

As inscrições serão realizadas durante o prazo de 10 dias úteis, contados a partir da publicação, que foi feita no dia 20 de julho. Neste caso, se encerra dia 3 de agosto.

Podem se candidatar ao pleito as magistradas e os magistrados que se encontram lotados na entrância final da carreira da Justiça Estadual e que estejam em plena atividade no momento da inscrição.

Não podem participar juízas e juízes que estejam ocupando funções de auxílio à Presidência do TJGO ou à Corregedoria-Geral da Justiça (CGJGO), bem como o diretor do Foro da capital e os que estejam licenciados da função judicante por qualquer motivo.

O edital foi assinado pelo presidente do TJ-GO, desembargador Carlos França. Para mais informações, os interessados podem acessar o documento no site do órgão.

