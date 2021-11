A Prefeitura de Trindade está com o processo seletivo aberto para preencher 60 vagas na Secretaria da Educação. A partir desta segunda-feira (29), candidatos interessados podem se inscrever para as vagas de professor pedagogo e substituto, professor de Educação Física e motoristas de veículos leves e pesados, o prazo segue até 6 de dezembro.

Os salários variam entre R$ 1,1 mil para motoristas e R$ 2,6 mil para professores, podendo chegar a R$3,1 mil considerando os 20% a mais de regência.

As vagas possuem contratos temporários por 12 meses, com a possibilidade de serem renovados por mais um ano. Dentre os cargos, três são para pessoas com deficiência.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o formulário do site da prefeitura e preencher todos os dados necessários, além de enviar os documentos em formato de arquivo PDF.

Vagas disponíveis

Professor pedagogo - 15

Professor pedagogo substituto - 2

Professor de educação física - 7

Motorista de veículos leves - 18

Motorista de veículos Pesados - 18

Os candidatos selecionados serão divulgados no dia 10 de janeiro de 2022. Segundo o edital, a análise dos profissionais será feita a partir das experiências profissionais.

Para mais informações, veja o edital do processo seletivo.