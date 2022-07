Economia Procon aponta aumento de 8,64% no valor da cesta básica em Goiânia Pesquisa realizada avaliou 30 produtos da mesma marca em 10 estabelecimentos da capital

Uma pesquisa realizada pela Prefeitura de Goiânia por meio do Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia) apontou um aumento de 8,64% no preço da cesta básica, comparado ao levantamento feito no mês passado. No total, foram avaliados 30 produtos da mesma marca em 10 estabelecimentos distintos e a oscilação entre os preços chegou a 380%. A cesta que custava R$ 5...